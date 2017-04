La giocata della notte: Lillard si gongeda con una magia, crossover in faccia a Draymond Green

La stagione di Damian Lillard si è conclusa sul parquet del Moda Center di Portland con la quarta sconfitta consecutiva contro i Golden State Warriors. Troppo il divario fra le due squadre e difficile attendersi di più dai Blazers. Lillard però si è congedato dai playoff con il punto esclamativo, con la giocata più spettacolare di questo lunedì di playoff: un doppio crossover che ha dapprima lasciato impietrito Igoudala e poi addirittura spedito gambe all’aria Draymond Green, il miglior difensore della Lega insieme a Kawhi Leonard. Una giocata che si possono permettere in pochi, anche in una lega di superstar come la NBA…