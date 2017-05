La giocata della notte: mai perdere palla con Boston, parola di Brown e Bradley

Mala tempora per Washington, che si ritrova ad affrontare un'indemoniata Boston e quindi anche le giocate più normali diventano un rischio. Anche in questo caso. In un'azione d'attacco, i Wizards provano a districarsi tra le maglie della difesa dei Celtics e per dare più spazio alla manovra cercano di far girare la palla; arriva però un passaggio sbagliato, che viene sporcato da un tocco difensivo, rimbalza a terra e Jaylen Brown, come un falco, ci si avventa in salto; vede Avery Bradley che corre in avanti tutto solo alla velocità della luce e lo serve... Il risultato è scontato: schiacciata e applausi.