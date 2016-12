La giocata della notte: Malcolm Brogdon schiaccia all'indietro in faccia a LeBron James

Non capita tutti i giorni di schiacciare in faccia a sua maestà LeBron James, soprattutto con una 'reverse'. Nonostante la sconfitta di Milwaukee in casa contro Cleveland, Malcolm Brogdon si è tolto la soddisfazione di 'umiliare' così il Prescelto. Un video da conservare e mostrare ai nipotini. E c'è già chi ipotizza sia la schiacciata dell'anno. Alla faccia del rookie...