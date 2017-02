La giocata della notte: Nowitzki glaciale, segna il canestro che salva i Mavs a 3"3 decimi dal gong

Il 18 giugno prossimo le candeline sulla torta saranno 39 per Dirk Nowitzki che però, quasi fosse conoscenza del segreto dell’eterna giovinezza, riesce ancora a fare la differenza per i suoi Dallas Mavs che stanno lentamente risalendo la classifica e vedono, a 2 sole partite di distanza, l’ottavo posto ad Ovest. Nel sofferto ma importantissimo successo contro i Jazz, WunderDirk non si è limitato a segnare 20 punti e aggiungere 7 rimbalzi ma ha anche spedito la sfida all’overtime segnando, con il più classico dei jumper dalla media, il canestro del 100-100.