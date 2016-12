La giocata della notte: palla a Booker e... Boom! La schiacciata dell'orgoglio

A volte, anche quando la partita sembra ormai compromessa, c'è chi non si scoraggia. ed è quello che fa Devin Booker, giocatore di Phoenix: i Suns sono sotto contro gli Houston Rockets, ma booker trova comunque la forza di provare a chiudere facendo bella figura. Così ne viene fuori un'azione che è una vera perla.

Palla a Booker, che scappa in avanti evitando la difesa avversaria, stacca da lontano, resiste a un tentativo di stoppata e la mette nella retina di potenza, a tutto braccio. Non servirà ai fini del risultato, perché Houston vincerà 125-111 sul parquet dell'arizona, ma almeno il pubblico di casa trova ancora una ragione per esultare.