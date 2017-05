La giocata della notte: piovono assist, quello di McCaw è il più bello

In gara 2 tra Golden State Warriors e San Antonio, i warriors confezionano un gran numero di assist: ben 39 nel match, di cui 23 solo nel primo tempo (che è il record per la franchigia. Il più bello è sicuramente quello di Patrick McCaw: gli spurs vanno al rimbalzo difensivo, ma McCaw è molto reattivo, riba palla e si sposta; vede David West che sale di nuovo e lo serve rapidamente, per un canestro fulminante che, tra tanti, vale il 2-0 nella serie di finale di Western Conference.