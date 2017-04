La giocata della notte: Rudy Gobert torna e pianta una schiacciata paurosa

Dopo essersi infortunato nei secondi iniziali della prima partita della serie tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers, Rudy Gobert è rientrato in gara-4 rianimando la franchigia di Salt Lake City dopo due sconfitte consecutive. Il centro francese ha avuto grande impatto sulla partita, con 15 punti, 13 rimbalzi e 2 stoppate in 24 minuti di gioco: il più bello dei suoi 6 canestri (su 6 tentativi) è stata sicuramente la schiacciata piantata in testa a Marreese Speights sull'assist di Joe Ingles.