La giocata della notte: schiacciata monster di Draymond Green

Golden State perde a sorpresa, all'overtime, contro Sacramento. Ma è proprio nel tempo supplementare che si realizza la giocata più bella della notte ed è opera dei Warriors.

Palla persa dai Kings, i Warriors la intercettano e il pallone finisce subito nelle mani di Draymond Green, che macina metri in piena potenza, da solo, e poi va a schiacciare con tutta la forza che ha. Un'azione da manuale, che però purtroppo non basta a GS per portare a casa il risultato.