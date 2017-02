La giocata della notte: tripla della disperazione di LeBron James sulla sirena

Finale di gara concitatissimo a Washington con Cleveland: i Wizards vanno in lunetta e Wall porta la squadra di casa avanti di tre, sul 120-117, quando mancano 3" alla sirena. Love prende palla e dal fondo la lancia lunga direttamente a LeBron James, che si trova a dover fronteggiare la difesa di Beal; ebbene, il Prescelto, con una grande freddezza e altrettanta sensibilità, riceve palla, arretra per mettere i piendi fuori dall'arco, stacca in posizione non certo ideale e spara la bomba, che accarezza il tabellone per poi infilarsi a canestro con 0.3" residui.

King James conclude il suo movimento sbilanciato sedendosi sulla panchina di Washington, il cronometro sancisce l'overtime e i Cavs andranno poi a vincere l'incontro 140-135. Per LeBron ci sarà anche la soddisfazione di una doppia doppia da 32 punti, 7 rimbalzi e 17 assist.