La giocata della notte: tripla della vittoria per Caldwell-Pope

Partita tesa tra Toronto Raptors e Detroit Pistons: gli ospiti prima vanno brutalmente sotto, poi pian piano macinano punti e rimontano, fino a trovarsi a -2 quando mancano manciate di secondi dalla sirena. E il momento cruciale arriva a 13" dal termine: Ish Smith costruisce l'azione perfetta prendendo un rimbalzo difensivo e scattando in avanti per un dai e vai che lo vede in posizione ideale per tirare a canestro e provare ad agguantare pari e overtime.

E invece no: Smith si gira e la dà a Kentavious Caldwell-Pope che si trova oltre l'arco. Palla a lui, mano calda, tiro da tre e bomba perfetta, che vale il completamento della rimonta, il sorpasso e la partita vinta.