La giocata della notte: Vince Carter torna a volare, canestro in 360°!

Contro Toronto come quando giocava a Toronto: questa notte, Vince Carter si merita una menzione d’onore per il fantastico canestro in reverse dopo un 360° che l’ha visto galleggiare in aria proprio come ai vecchi tempi. Certo, la chiusura del gesto è un leggermente stentata, ma provateci voi a 39 anni di età. Per la cronaca, Carter ha realizzato 7 punti in 30’ dalla panchina nel successo in volata per 101-99 che ha portato la sua Memphis a migliorare il record a 27-20.