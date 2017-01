La giocata della notte: Wade finta, supera e inchioda in faccia all'avversario

Splendida giocata di Dwayne Wade al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Il numero 3 in casacca Bulls, spinge la palla avanti, si allarga sulla linea dei tre punti e vede un varco in mezzo all'area. Testa alta e palleggio costante, supera il difensore con un crossover che lo fa rimanere dietro al primo passo di quello che, non a caso , è soprannominato Flash. Wade si alza in mezzo al pitturato e inchioda ad una mano davanti al centrale di New York che non può nulla e di fatti nemmeno prova a contrastare il gesto di Wade.

Vinceranno i padroni di casa alla fine, 104-89 con lo stesso Wade da un lato che ne ha messi a segno 22 e dall'altro un Carmelo Anthony in serata con 23 punti e 6 assist.