La giocata della notte: Wade ha gli occhi anche sulla nuca, assist da fantascienza per Butler

Dwayne Wade è decisivo nel successo di Chicago contro New Orleans. I Bulls si sono imposti 107-99 e l’apporto dell’ex Miami è stato fondamentale. Per Wade una doppia doppia di grande autorità con 36 punti, 14 rimbalzi e 2 assist in 39 minuti. Uno dei due assist lo vede qui sopra: no, non possono farlo tutti! Per realizzarlo serve avere anche gli occhi dietro la testa. Come Wade…

