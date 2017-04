La giocata della notte: Westbrook "posseduto", tripla dopo l'errore ai liberi

Non si può certo dire che Russell Westbrook non ci abbia provato fino alla fine: in gara-5 contro Houston ha dato tutto e anche di più, ancora una volta ma non ha potuto evitare l'eliminazione dei suoi Thunder. 47 punti, 11 rimbalzi, 9 assist: una tripla doppia sfiorata in serata, nessuno gli toglie quella di media nella serie.

E giocate come quella qui sopra che dimostrano che stiamo parlando di un giocatore assolutamente fuori dalla norma: sbaglia il rimbalzo, riprende palla e spara una "bomba" insensata da tre.

Qui sotto alcuni dei numeri della sua serata da "posseduto".

Qui il meglio della stagione di Westbrook, raccolto in un video del profilo ufficiale NBA.