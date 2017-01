La rincorsa di Westbrook al record di triple doppie: quante chance ha?

Nel 1961-62, Oscar Robertson divenne il primo e (finora) unico giocatore nella storia della NBA a chiudere un’intera stagione con una tripla doppia di media: l’ex-superstar dei Cincinnati Royals mise a referto 30.8 punti, 12.5 rimbalzi e 11.4 assist a partita, suo malgrado però insufficienti sia per portare la squadra avanti nei playoff (fuori al primo turno contro Detroit) sia per vincere il titolo di MVP (che andò a Bill Russell, poi campione con i Boston Celtics). Quell’anno, Robertson realizzò 41 triple doppie, una ogni due partite, una media impressionante fino alla stagione attuale di Russell Westbrook.

La superstar degli Oklahoma City Thunder ne ha già scritte 20 a referto, e viaggia su una media ideale che lo potrebbe portare a 38 al termine della stagione, a un battito di ciglia dal record pazzesco di Robertson. I numeri complessivi sono leggermente più bassi (30.7 punti, 10.5 rimbalzi e 10.3 assist di media), fattore che non gli potrà permettere distrazioni nella rincorsa all’exploit storico di Big O: secondo lo studio effettuato da Kevin Pelton, analist ESPN, Westbrook ha il 56% di chance di chiudere la stagione con una tripla doppia di media.

Stagione Giocatore Punti Rimbalzi Assist 1961-62 Oscar Robertson 30.8 12.5 11.4 2016-17 Russell Westbrook 30.7 10.5 10.3

Ma questa spasmodica ricerca di cifre e statistiche, che porta spesso Russ a “rubare” rimbalzi ai compagni, ha un valore positivo nell’economia generale della squadra? Nonostante possa sembrare a tratti un comportamento deleterio, in realtà quando Westbrook realizza una tripla doppia, OKC vince l’80% delle partite, mentre la percentuale di successo precipita al 39.1% nelle occasioni in cui Westbrook non riesce a fare bottino pieno.