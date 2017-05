Leonard salta gara-2; Popovich: "Pachulia scorretto e recidivo"

No, Coach Pop non ha preso benissimo l'infortunio del suo uomo-franchiguia Kawhi Leonard dopo contatto sospetto con il lungo degli Warriors Zaza Pachulia, per usare un eufemismo. La stella degtli Spurs sarà costretta a saltare gara-2 della finale di conference e lo sfogo dell'allenatore di San Antonio è piuttosto eloquente

" Quello di Zaza Pachulia è un closeout non appropriato, è un movimento che è stato bandito dalla Lega anni fa. È pericoloso, è antisportivo, non è quello che fanno tutti gli altri. E questo particolare individuo non è nuovo a queste azioni. Aveva già rischiato di spezzare un braccio a Kawhi ai tempi di Dallas e aveva rifilato una gomitata a Patty Mills; ma potete chiedere anche al suo attuale compagno di squadra David West, da avversario subì un duro trattamento da Pachulia. "

La vittima del contatto con Pachulia l'ha presa invece con maggior filosofia. Sentite Leonard: "Stava solo cercando di contestare il mio tiro, non credo l'abbia fatto apposta". Ma è risaputo, allenatore e super star hanno caratteri agli antipodi.