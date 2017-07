Lonzo Ball debutta con i Lakers: bene in regia, ma 1/11 da tre punti...

È bastata la sua presenza per riempire il Thomas & Mack Center del campus dell'Università di Las Vegas, assediato da una marea di speranzosi tifosi dei Los Angeles Lakers, stanchi degli insuccessi della squadra nelle ultime stagioni. Lonzo Ball, la scelta numero 2 del draft tanto attesa quanto controversa per le dichiarazioni folkloristiche (e spesso fuori luogo...) del papà LaVar, ha debuttato in Summer League nel "derby" con i Los Angeles Clippers perso in overtime 96-93.

Il prodotto di UCLA ha chiuso con 5 punti, 5 assist, 4 rimbalzi e 1 stoppata in 32 minuti di gioco, mostrando quelle spiccate qualità di playmaking e creazione di gioco che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti degli ultimi anni: il suo primo possesso si è concluso con un alley-oop perfettamente recapitato per una schiacciata di Brandon Ingram, un'azione che ha mandato subito in visibilio il pubblico losangelino.

Lonzo Ball in azione al suo debutto con i Los Angeles Lakers nella Summer League di Las Vegas 2017Getty Images

Ball ha però litigato in maniera tremenda con il canestro, sporcando abbondantemente il foglio con un orrido 2/15 dal campo e un ancor più terribile 1/11 dall'arco: il playmaker dei Lakers ha faticato nel trovare la misura con la linea da tre punti NBA, spadellando la sua peggior prestazione della carriera, un eventuale problema che va ad unirsi a una meccanica di tiro non certo da puristi, che lo costringerà (probabilmente) a un lungo lavoro in palestra con fior di specialisti per modificarla e migliorarla.