Los Angeles Lakers campioni della Summer League: l'analisi della squadra

Lonzo Ball

MVP con merito della kermesse non soltanto per le attese e il clamore mediatico suscitato anche per vicende extra-cestistiche, ma soprattutto per quanto mostrato in campo. Dai tempi di Jason Kidd e Steve Nash non si vedeva un giocatore con la sua visione di gioco e capacità di passaggio, un playmaker nel vero senso della parola, pass-first. Le due triple doppie sono qualcosa di mai visto in Summer League, così come la capacità di servire assist in doppia cifra in 4 partite (il precedente record era una sola...). A fronte di una media di 16.3 punti, 7.7 rimbalzi, 9.3 assist, 2.5 recuperi e 1.0 stoppata a partita, ci sono anche dei punti interrogativi: la sua capacità/dedizione difensiva sul pallone è apparsa scarsa, così come le sue percentuali dal campo e, soprattutto, dalla lunga distanza. Quel 38.2% al tiro e 23.8% dall'arco (10/42) unite a una meccanica che lascia molto a desiderare, rischiano di renderlo un giocatore molto più difendibile di quanto lo sia...

Lonzo Ball in azione al suo debutto con i Los Angeles Lakers nella Summer League di Las Vegas 2017Getty Images

Brandon Ingram

Una sola partita giocata, la prima contro i Los Angeles Clippers, in cui piazza 26 punti con 9/17 dal campo, prima di essere messo a riposo forzato per problemi di crampi. Ma i Lakers avevano già visto abbastanza di quello che serviva: un Ingram in campo come una vera seconda scelta al secondo anno in grado di dominare a questi livelli.

Kyle Kuzma

Scelto con la numero 27 al draft dai Brooklyn Nets e poi girato ai Lakers all'interno dello scambio tra D'Angelo Russell e Brook Lopez, si è rivelato essere la sorpresa più interessante per i gialloviola in Summer League. Giocatore di grande carattere e grinta, intelligente, discreto difensore e rimbalzista, ottimo atleta capace di correre bene il campo anche in contropiede e dopo canestro subito, è il classico lungo moderno, in grado di stabilire sin da subito un'intesa particolare con Ball e i suoi passaggi (specialmente a tutto campo). A Las Vegas ha viaggiato a 21.9 punti di media tirando con il 48% dall'arco (24/50), rivelandosi anche capace di aprire il campo con il suo tiro da fuori: se riuscirà a traslare queste qualità anche al piano superiore, potrà trasformarsi in una gran bella presa per i Lakers.

Kyle Kuzma in azione contro Caleb Swanigan nella partita tra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers alla Summer League di Las Vegas 2017Getty Images

Ivica Zubac

Uno dei beniamini del pubblico gialloviola che ha riempito continuamente gli spalti del Thomas&Mack Center, accolto dal coro "Zuuu" a ogni tocco di palla. Centrone vecchia scuola, classico giocatore europeo, con buona tecnica e discreto QI ma con scarso atletismo e mobilità di piedi. In questo momento, il tentativo di trovare uno spazio in NBA è prioritario per lui, ma sarebbe un giocatore perfetto da coltivare per una buona squadra di Eurolega.

Thomas Bryant

Scelto con la numero 42 al draft, è un lungo dinamico che ricorda per certi tratti il primo Draymond Green, sia per la sua conformazione che per la grinta con cui gioca ogni pallone. Corre bene il campo, difensivamente discreto, sa finire al ferro e possiede anche un tiro accettabile dalla media distanza in situazioni di pick'n'pop: potrebbe trasformarsi in un giocatore capace di portare tanta carica emotiva dalla panchina.

Alex Caruso

Il classico esempio del giocatore che vede ripagato il proprio impegno in Summer League: firma un two-way contract (un contratto che lo vedrà "dividersi" tra i South Bay Lakers, la squadra affiliata di G-League, e i Los Angeles Lakers fino a un massimo di 45 giorni) dopo l'ottima partita disputata contro i Sacramento Kings in assenza di Lonzo Ball, a riposo per un problema all'inguine. Prodotto di Texas A&M, con già un'annata di G-League alle spalle con gli Oklahoma City Blue, è un playmaker con grande tecnica di passaggio e visione di gioco, un difensore tenace sulla palla e un atleta superiore all'apparenza. Le sue doti migliori sono sicuramente quelle caratteriali.

Alex Carus tra Dorian Finney-Smith e Nicolas Brussino nella partita tra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks alla Summer League di Las Vegas 2017Getty Images

Matt Thomas

Tiratore puro uscito da Iowa State, dove ha registrato il 34.9% dall'arco in carriera e il 41.1% nel suo ultimo anno, da junior: meccanica pulita ed efficace, letale sugli scarichi e discreto in uscita dai blocchi, ma poco incisivo nelle altre fasi del gioco. L'Europa sarebbe il terreno ideale per lui: ricorda per certi versi il primo Matt Carroll, ex-tiratore di Teramo poi capace di costruirsi una carriera fino al Real Madrid.

Vander Blue

Il "veterano" della Summer League, essendo la sua quarta consecutiva in carriera: MVP della G-League, dove ha vestito la maglia dei Los Angeles D-Fenders (dall'anno prossimo South Bay Lakers), è il più classico degli "scorers", un realizzatore puro dal grilletto facile e con buone doti di 1vs1. Non particolarmente fisico per il suo ruolo e morbido in difesa, può scavarsi una nicchia come giocatore capace di fornire punti rapidamente in uscita dalla panchina.

Vander Blue difeso da Gerald Beverly nella partita tra Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers alla Summer League di Las Vegas 2017Getty Images

Travis Wear

Ha aumentato la massa muscolare rispetto alla sua stagione da rookie giocata due anni fa con i New York Knicks, ma resta comunque un 2.08 perimetrale: tiro pulitissimo dalla media e lunga distanza, ma relativamente inadatto alla NBA a livello difensivo, a rimbalzo e nel gioco vicino a canestro.

Gabe York

Visto brevemente a Cremona all'inizio della scorsa stagione prima di essere tagliato, riceve un minutaggio relativamente scarso e viene impegnato a tratti da playmaker, non il suo ruolo naturale. Raggio di tiro importante, ma fisicamente, tatticamente e caratterialmente non adatto alla NBA: il suo terreno resta la G-League o l'Europa di seconda fascia.