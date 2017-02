L’ultimo canestro di Pierce al Garden: tripla, saluti e lacrime

L’ultimo canestro è arrivato a 11” dalla sirena, dopo una giocata in pick’n’pop con Austin Rivers: una tripla, da fermo, sulla testa di Isaiah Thomas, peraltro non particolarmente impegnato nella fase difensiva. Già, perché di fronte a Paul Pierce ci vuole rispetto, anche da parte di quel folletto che, in queste ultime settimane, ha trascinato i Boston Celtics al secondo posto nella Eastern Conference, scalzando i Toronto Raptors dalla scia dei Cleveland Cavaliers.

The Truth, 39 anni compiuti lo scorso 13 ottobre, ha salutato così il pubblico che è stato suo per 15 stagioni, e il campo che lo ha visto vincere un anello nel 2008 al fianco di Ray Allen e Kevin Garnett: una tripla delle sue, accompagnata da un’ovazione impressionante che gli ha spillato lacrime di emozione vera e genuina. Pierce era partito titolare giocando i primi 5 minuti di quella che sarebbe stata la sua ultima partita al Garden, senza riuscire a segnare. Doc Rivers, suo allenatore oggi ai Clippers e per 10 anni a Boston, ha così scelto di regalargli un’ultima chance, rimettendolo sul parquet a 19” dalla sirena. E Pierce non se l’è fatta scappare.

“Sono contento che sia finita così – ha dichiarato The Truth al termine della partita -. Almeno posso dire di aver segnato l’ultimo canestro. Mi ha fatto piacere che Doc Rivers mi abbia fatto entrare alla fine, sapendo che sarebbe stata la mia ultima partita da giocatore al Boston Garden. Per me, è stato un onore. Diciotto anni fa, nello stesso giorno, ho giocato la mia prima partita da titolare. Ed è abbastanza ironico che chiuda la mia carriera da titolare nello stesso giorno”.