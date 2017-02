Magic Johnson torna a Los Angeles come co-proprietario dei Lakers

Con la maglia dei Los Angeles Lakers si è infilato al dito 5 anelli tra il 1980 e il 1988, ha messo in bacheca 3 premi di MVP delle Finals, 3 premi di MVP del campionato e ha partecipato 12 volte all’All Star Game. Ora, Magic Johnson è pronto a tornare gialloviola.

L’ex-superstar dei Lakers dei tempi dello Showtime ha deciso di affiancare la famiglia Buss come co-proprietario della franchigia e consulente per lo sviluppo della squadra a livello totale, a partire dal lavoro con coach e giocatori fino alle scelte di marketing, immagine e pubblicità.

“Tutti sanno quanto io ami i Lakers – ha affermato Magic -. In questi anni ho ricevuto diverse offerte per ruoli manageriali, ma la mia devozione per Los Angeles mi ha portato a considerare i Lakers come mia prima e unica opzione. Farò tutto il possibile per aiutare i Lakers a tornare nell’elite della NBA”.

Calorosa anche l’accoglienza del commissioner NBA, Adam Silver: “Magic è una persona speciale, un leader naturale con una passione inesauribile per la pallacanestro e una profonda conoscenza del gioco”.

In questo momento, i Lakers sono penultimi nella Western Conference con un record di 17-34, al primo anno di ricostruzione dopo l’epoca Kobe Bryant con Luke Walton sulla panchina. Da dove comincerà il lavoro di ristrutturazione di Johnson?