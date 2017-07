Minnesota vince in sudden-death: le giocate più belle della notte di Summer League

Quinta giornata di Summer League a Las Vegas, e altra scorpacciata di schiacciate e highlights dei talenti che scalpitano per trovare un posto in NBA. Si comincia con l'and-one sulla linea di fondo di Jaron Blossomgame nella vittoria dei San Antonio Spurs per 99-85 sui Portland Trail Blazers (Bryn Forbes dominante con 35 punti) e si prosegue, sempre nella stessa partita, con il recupero e pigiata in contropiede di Antonius Cleveland. Al terzo posto, altra inchiodata in penetrazione centrale di Brandon Austin nella sconfitta dei Philadelphia 76ers 83-88 contro i Boston Celtics (15 di Jayson Tatum) e al secondo una schiacciatona in back-door di Donovan Mitchell, 37 punti e 8 recuperi nel ko degli Utah Jazz per 81-84 con i Memphis Grizzlies. Chiude il quadro il floater con appoggio al tabellone di CJ Williams che firma il successo dei Minnesota Timberwolves sui Golden State Warriors per 78-76 al secondo supplementare (partita decisa in sudden-death, ossia vittoria alla squadra che va a segno per prima).