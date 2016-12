Nba 2016/2017 I risultati della notte: San Antonio batte Houston, LeBron James da record

Ben 11 partite valide per la notte Nba di martedì 20 dicembre 2016, che come da previsioni si è rivelata ricca di scontri equilibrati e che hanno regalato grande spettacolo.

I San Antonio Spurs hanno sconfitto 102-100 gli Houston Rockets nella partita più suggestiva grazie alle doppie doppie di Aldridge (17 e 10 rimbalzi) e Gasol (10 e 10) e i 21 punti di Kawhi Leonard, mentre ai padroni di casa non è bastato un James Harden da 31 punti con 10 rimbalzi e 7 assist per conquistare la 22esima vittoria stagionale. Partita tiratissima anche per i Cleveland Cavaliers, che sono riusciti a imporsi sui Milwaukee Bucks solamente dopo un supplementare: il punteggio finale è stato di 114 a 108. LeBron James ha messo a referto 34 punti, 12 rimbalzi e 7 assist superando Moses Malone all’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori Nba di tutti i tempi arrivando a 27,442 punti segnati in carriera.

Nella notte odierna sono scesi in campo anche Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Continua la marcia del Beli e dei suoi Charlotte Hornets, che si sono imposti 117-113 sui Los Angeles Lakers: per l’azzurro altra prestazione solida con 13 punti e 3 triple a segno sulle 6 tentate. 17 punti per il Gallo, invece, nella sconfitta dei Denver Nuggets in casa dei Los Angeles Clippers 119-102.

Tra le altre partite da segnalare la vittoria di Boston all’overtime sui Memphis Grizzlies, il successo dei New Orleans Pelicans 108-93 sui Philadelphia 76ers con 31 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis e il 116-104 dei Toronto Raptors sui Nets per non perdere la scia dei Cavs. Vittoria facile con la bellezza di 30 punti di margine per i Golden State Warriors: poco hanno potuto gli Utah Jazz, che si sono arresi con il punteggio di 104-74. 25 punti per Steph Curry, top scorer del match.

Tutti i risultati della notte:

Boston Celtics 112 – 109 Memphis Grizzlies dts

New Orleans Pelicans 108 – 93 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 113 – 117 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 104 – 116 Toronto Raptors

Indiana Pacers 111 – 118 New York Knicks

Orlando Magic 136 – 130 Miami Heat dts

Cleveland Cavaliers 114 – 108 Milwaukee Bucks dts

San Antonio Spurs 102 – 100 Houston Rockets

Denver Nuggets 102 – 119 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 74 – 104 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 121 – 126 Sacramento Kings

