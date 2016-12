Nba 2016/2017: I risultati della notte: Warriors ok con la tripla doppia di Durant, Gallinari ko

Dieci partite valide per la giornata di Nba di venerdì 30 dicembre che si sono disputate nella notte italiana. Non sbagliano i Warriors, vittoriosi 108-99 contro i Dallas Maverick alla Oracle Arena. Trascinata da un Kevin Durant da tripla doppia (19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e da un Klay Thompson top scorer con 29 punti, Golden State conferma la propria leadership nella Western Conference (29 vittorie e 5 sconfitte), Mavs davvero in partita solo nel primo quarto, concluso in parità (29-29) grazie ad un’ottima prova di Harrison Barnes (25 punti a fine gara).

Prestazione da urlo di Isaiah Thomas nella sfida del Boston Garden: 52 punti (career high), 29 punti nel 4° quarto (record di franchigia), 15/26 dal campo, 9/13 da 3 (career high) e 13/13 ai liberi. Una partita superba che ha condotto i Celtics verso un’importante vittoria contro Miami (117-114) confermandosi nella top3 della Eastern Conference. Rimanendo sulla East Coast sconfitta (111-101) per i Chicago Bulls contro gli Indiana Pacers. Non bastano alla franchigia dell’Illinois un Jimmy Buttler da 25 punti e 6 rimbalzi ed un Dwayane Wade da 20 punti. Ad Indianapolis, è infatti Paul George il protagonista assoluto con 32 punti fondamentali per il successo di Indiana.

Tornando ad Ovest conferme sia per gli Spurs che per i Rockets. San Antonio si è infatti imposta 110-94 contro Portland. Dopo un primo quarto negativo, con i Trailblazers avanti (32-22), la squadra di Gregg Popovich ha reagito alzando il proprio livello difensivo e trovando maggiore efficienza in attacco. Grazie a questo successo la compagine di Tony Parker si conferma seconda forza della Western Conference alle spalle di Golden State.

Al Toyota Center spettacolo puro con una prova offensiva di grande livello per Houston: James Harden (30 punti, 13 rimbalzi e 10 assist tripla doppia), Montrezl Harrell (29 punti, 3 rimbalzi e 3 assist) ed Eric Gordon (19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist). Tra le fila dei Clippers a poco è servita la doppia doppia di DeAndre Jordan (20 punti e 13 assist) o l’ottimo incontro di Raymond Felton (26 punti). Vittoria che rafforza, dunque, la terza piazza nella graduatoria dell’Ovest per Harden e compagni. Sconfitta di misura, poi, per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari (18 punti, 5 assist e 2 rimbalzi). 124-122 il punteggio a favore dei 76ers. Da sottolineare in questo senso le cifre di Joel Embiid (23 punti) ed Ersa Ilyasova a rimbalzo (13).

Nelle altre partite successi dei New Orleans contro i Knicks (104-92), grande prestazione di Anthony Davis (23 punti e 18 rimbalzi), dei Washington Wizards opposta ai Nets (118-95), Minnesota contro i Bucks (116-99) ed di Atlanta contro Detroit (105-98).

Tutti i risultati della notte

Chicago Bulls – Indiana Pacers 101-111

Brooklyn Nets – Washington Wizards 95-118

Miami Heat – Boston Celtics 114-117

New York Knicks – New Orleans Pelicans 92-104

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 116-140

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 99-116

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 98-105

Portland Trailblazers – San Antonio Spurs 94-110

Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 124-122

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 99-108

