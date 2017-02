NBA, Golden State taglia Varejao e ingaggia Briante Weber

I Golden State Warriors hanno ufficializzato il taglio di Anderson Varejao, utilizzato solamente in 14 partite in questa stagione, e prelevato dalla D-League Briante Weber, fresco di nomina di giocatore del mese di gennaio. Weber, point-guard classe 1992, arriva dai Sioux Falls Skyforce, dove ha viaggiato a 16.5 punti, 7.5 rimbalzi e 7.2 assist nello scorso mese: ha firmato un contratto decadale, utile per coprire il buco lasciato da Shaun Livingston, che sta soffrendo per problemi alla schiena.