NBA, Milwaukee cede Plumlee a Charlotte per Hibbert e Hawes

Si è conclusa l’operazione di mercato tra i Milwaukee Bucks e i Charlotte Hornets per il restyling del front-court di entrambe le franchigie. I Bucks cedono Miles Plumlee, reduce dalla firma di un contratto quadriennale da 50 milioni di dollari ma con scarso minutaggio e rendimento in questa stagione, e ricevono in campo da Charlotte la coppia composta da Spencer Hawes e Roy Hibbert, recentemente uscito dalle rotazioni con 5.2 punti e 3.6 rimbalzi, pari ai suoi minimi storici. Hibbert è in scadenza a fine stagione, Hawes ha una player-option per uscire dal contratto in estate.