Ora è ufficiale: Danilo Gallinari ha firmato un triennale con i Los Angeles Clippers

Nei giorni scorsi erano arrivate le prime conferme sull'affare, ora tutto assume anche i crismi dell'ufficialità. Danilo Gallinari da qualche ora è un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers, franchigia californiana con cui ha firmato un contratto triennale da 65 milioni di dollari, che lo renderà lo sportivo italiano più pagato di sempre.

Nonostante, da dichiarazioni, avesse sempre voluto dare priorità all'offerta di Denver, il Gallo è rimasto subito affascinato dall'incontro con i Clippers e con Doc Rivers: un matrimonio annunciato dunque da qualche giorno e che ora si è concretizzato. Dopo sei anni a Denver, in Colorado, Gallinari approda al sole di Los Angeles, dove giocherà per le prossime tre stagioni. Per liberare spazio salariale per ingaggiare Gallinari, i Clippers hanno impostato una trade a tre con i Denver Nuggets e gli Atlanta Hawks: ad Atlanta vanno Jamal Crawford, Diamond Stone e la prima scelta del 2018 (protetta) dei Lakers mentre a Denver, che ha appena preso Millsap, va una seconda scelta al Draft del 2019.