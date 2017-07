Paul Pierce, contratto di un giorno con Boston per ritirarsi da giocatore dei Celtics

Lo aveva annunciato e ha rispettato la propria parola: dopotutto "The Truth" non poteva fare altrimenti. Una vita da Celtic - 15 stagioni per l'esatezza - poi un po' di gite in altre franchigie NBA: Brooklyn Nets, Washington Wizards e Los Angeles Clippers, ma le origini non si dimenticano.

E così i Celtics hanno fatto firmare un contratto di un giorno a Double-P, solo per poi lasciare con la maglia biancoverde addosso.

" Abbiamo voluto farlo in forma privata, senza fare eccessivo rumore. Per me è un grande onore essere di nuovo un membro di questa fantastica squadra "

Scelta n.10 dei Celtics nel Draft 1998, Pierce ha disputato 15 stagioni in maglia Celtics - secondo solo a John Havlicek (16) - producendo 21.8 punti (44.7% FG, 37.0% 3-PT, 80.6% FT), 6.0 rimbalzi, 3.9 assist, 1.44 rubate e 36.6 minuti di media in 1102 partite in biancoverde, vincendo il titolo NBA nel 2008, con tanto di MVP. "Nel momento in cui firmerò il mio nuovo accordo con ESPN, sarò ufficialmente un ex giocatore". Sì, un ex giocatore dei Celtics, soprattutto.