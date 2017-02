Provini conclusi: Jordan Farmar in pole per i Cleveland Cavaliers

In carriera ha vinto due anelli come gregario ai Los Angeles Lakers di Kobe Bryant, e ora potrebbe tornare a lottare per un altro titolo: Jordan Farmar è stato il giocatore che ha maggiormente impressionato lo staff tecnico e dirigenziale dei Cleveland Cavaliers durante la sessione di provini volta alla ricerca di una point-guard di esperienza da aggiungere al gruppo in vista della seconda parte di stagione.

I Cavs hanno visionato anche Lance Stephenson, tagliato a inizio stagione da New Orleans per infortunio, Mario Chalmers e Kirk Hinrich, ma la disponibilità di Farmar ad accettare un contratto decadale (a differenza di Chalmers e Hinrich, che avrebbero chiesto invece maggiori garanzie per firmare fino al termine della stagione) avrebbe fatto salire in maniera importante le sue quote rispetto alla concorrenza.

I Cavs, che hanno un posto libero a roster ma necessità di aggiungere forze fresche come richiesto anche da LeBron dopo il mese negativo di gennaio e gli infortuni sofferti da Andersen, Smith e Love, vogliono vagliare attentamente ogni possibilità da qui al 23 febbraio (trade deadline) con sconfinamenti possibili anche a marzo, quando aprirà il mercato dei giocatori tagliati. Cleveland potrebbe liberare un ulteriore posto a roster attraverso una trade per Chris Andersen (in scadenza di contratto a fine stagione): secondo gli ultimi rumors, la dirigenza starebbe cercando in maniera pressante una squadra per imbastire lo scambio.