Quanto vale l'anello? La NBA premia Golden State con 4.4 milioni

Come nella scorsa stagione, anche quest'anno la NBA ha stabilito in 15 milioni di dollari (cifra record) l'ammontare dei premi da distribuire alle franchigie partecipanti ai playoff. Il montepremi viene frazionato in parti più piccole a seconda degli obiettivi raggiunti dalle varie squadre, partendo dal miglior record assoluto per arrivare ai piazzamenti nella propria Conference e a un bonus per ogni turno di post-season raggiunto e superato.

I Golden State Warriors, laureatisi campioni dopo il successo per 4-1 sui Cleveland Cavaliers in finale, hanno potuto incamerare 4.4 milioni di dollari extra, un premio che la squadra dovrà ripartire tra giocatori, allenatori e membri dello staff. I Cavs finalisti, invece, si dovranno accontentare di 3 milioni di dollari. Boston Celtics e San Antonio Spurs hanno ricevuto un premio superiore al milione di dollari, mentre Memphis, Portland e Chicago, le teste di serie più basse ed eliminate al primo turno, hanno avuto poco più di 200.000 dollari.

Di seguito, i dettagli del cosiddetto Player Playoff Pool.