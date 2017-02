Sacramento scambia DeMarcus Cousins coi Pelicans: che coppia di lunghi con Anthony Davis

L’All Star Game di De Marcus Cousins è stato tutt’altro che memorabile: meno di 3 minuti in campo ed appena due punti con 1/3 dal campo. C’è però un motivo dietro allo scarso impiego di Boogie che è stato protagonista dello scambio che ha monopolizzato l’interesse della nottata e lo ha portato a cambiare indirizzo e a unirsi ai New Orleans Pelicans di Anthony Davis, neo MVP della partita delle stelle.

I Sacramento Kings hanno deciso di scambiare la loro stella insieme a Omer Casspi ricevendo in cambio dalla franchigia della Louisiana, Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, una prima scelta 2017 (protetta top-3) e una seconda scelta di Philadelphia. Una scelta sorprendente quella del management dei Kings, che da settimane andavano ripetendo la volontà di non privarsi di Boogie ma anzi di volerlo blindare con un’estensione da 219 milioni di dollari per i prossimi sei anni. Evidentemente però gli scenari sono cambiati nella testa del volubile proprietario Ranadive, che ha scelto di privarsi del suo unico All Star nel roster in cambio essenzialmente di una prima scelta al draft (versosimilmente a metà primo giro) e una serie di giocatori non proprio capaci di fare la differenza. Buddy Hield, finora non ha affatto brillato nella sua prima annata da rookie, Tyreke Evans è un giocatore duttile ma che è già stato da queste parti con risultati ondivaghi mentre Galloway potrebbe essere scambiato già nei prossimi mesi.

Se è difficile decifrare la trade dal punto dei vista dei Kings, i Pelicans invece si fregano le mani per aver portato a casa, privandosi di poco, uno dei lunghi di maggior talento nella Lega. Potenzialmente Cousins e Davis possono costruire la coppia di lunghi più offensivamente devastante dell’intera lega, entrambi capaci di giocare in post basso, attaccare il canestro in pick and roll ma anche dotati di quel gioco lontano dall’area che può aiutarli a non ingolfare l’area e togliersi spazio. L’unico pericolo per i Pelicans è che Cousins, possa andarsene a giugno quando sarà libero di sondare il mercato ma, come ha sottolineato una fonte anonima vicina a New Orleans a Rachel Nichols di ESPN, “i Pelicans non avrebbero concluso questa trade se non avessero ampie chance riguardo al fatto che De Marcus rinnovi in estate”… Staremo a vedere per il momento il più elettrizzato sembra essere proprio Anthony Davis: “Questo è un weekend indimenticabile. Il titolo di MVP dell’All Star davanti al mio pubblico e lo sbarco di Boogie. Non potevo chiedere di più…”.