San Antonio segna un altro record: 20 stagioni vincenti consecutive

Da quando Tim Duncan si è affacciato sul palcoscenico della NBA, nel lontano 1997-98, i San Antonio Spurs non hanno mai registrato una singola stagione perdente. E il trend continuerà anche quest’anno, il primo dopo l’uscita di scena della leggenda caraibica, grazie alla vittoria conquistata nella notte sul parquet degli Indiana Pacers per 110-106. I nero-argento hanno aggiornato la classifica a 42-13, dati che valgono matematicamente la 20esima stagione con un record positivo: viene infranto, così, il precedente primato degli Utah Jazz, che si erano fermati a 19 stagioni tra il 1985 e il 2004.

Entrati in NBA nel 1976, gli Spurs hanno il miglior record assoluto, con il 62.3% di vittorie. Se stringiamo ancor di più il raggio di azione, partendo proprio dal suddetto 1997, i nero-argento hanno vinto il 71.3% delle partite giocate, appena un battito di ciglia sotto i New England Patriots, la franchigia più vincente dell’ultimo ventennio dei quattro maggiori sport statunitensi. Dal 1997 in poi, gli Spurs hanno messo in bacheca 5 titoli (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) e perso le Finals del 2013 contro i Miami Heat, 4-3.

Dal 1997 a oggi: le 20 stagioni vincenti consecutive dei San Antonio Spurs

Stagione Vittorie Sconfitte Pct. Esito 1997-98 56 26 .683 Semifinali Conference 1998-99 37 13 .740 CAMPIONI 1999-00 53 29 .646 Primo turno 2000-01 58 24 .707 Finali Conference 2001-02 58 24 .707 Semifinali Conference 2002-03 60 22 .732 CAMPIONI 2003-04 57 25 .695 Semifinali Conference 2004-05 59 23 .720 CAMPIONI 2005-06 63 19 .768 Semifinali Conference 2006-07 58 24 .707 CAMPIONI 2007-08 56 26 .683 Finali Conference 2008-09 54 28 .659 Primo turno 2009-10 50 32 .610 Semifinali Conference 2010-11 61 21 .744 Primo turno 2011-12 50 16 .758 Finali Conference 2012-13 58 24 .707 Finali NBA 2013-14 62 20 .756 CAMPIONI 2014-15 55 27 .671 Primo turno 2015-16 67 15 .871 Semifinali Conference 2016-17* 42 13 .764 ???

*stagione in corso