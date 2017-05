Scritte razziste, vandali a casa di LeBron James; aperta un'indagine

LeBron James vittima di insulti razzisti. La casa di Los Angeles della stella dei Cleveland Cavaliers è stata infatti vandalizzata da alcune scritte di stampo razzista riscontrate sul cancello d'ingresso dalla polizia di Los Angeles.

Il contenuto dei graffiti non è stato reso noto dalle forze dell'ordine, che stanno indagando per individuare ogni possibile sospettato dell'atto vandalico. Il cestista statunitense, che si appresta a disputare tra poco più di 24 ore gara1 delle Finals Nba, non si trovava all'interno dell'abitazione al momento del fatto.