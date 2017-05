Stagione finita per Tony Parker: è rottura del tendine del ginocchio sinistro

Alla fine per San Antonio è arrivata la notizia peggiore: play-off finiti per Tony Parker. Gli esami clinici hanno infatti evidenziato che per la point guard della franchigia texana, infortunatasi in gara-2 contro Houston, si tratta di una rottura del tendine quadricipite del ginocchio sinistro.

Gerg Popovich perde così il suo secondo miglior giocatore nei Playoff 2017: 15,9 punti in 8 partite e vede complicarsi ancor di più la già difficile serie con i Rockets (ferma sull’1-1 dopo la vittoria degli Spurs ottenuta proprio nella gara dell’infortunio di Parker).

Per il 34enne cestista francese non sono ancora dati a sapere i tempi di recupero, che saranno però presumibilmente lunghi (come si intuisce da comunicato degli Spurs) e lo rivedranno in squadra solo dalla prossima stagione.