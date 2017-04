Steph Curry completa il 4-0 su Portland e spinge i Warriors in semifinale, Raptors sul 3-2 coi Bucks

Tre le partite della notte dei playoff NBA. Quarta vittoria (128-103) e qualificazione alle semifinali di conference (Ovest) per i Warriors contro i Blazers. Un match letteralmente dominato da Golden State fin dal primo quarto, concluso con un perentorio 45-22 che fa capire fin da subito quali siano le intenzioni del quintetto di Steve Kerr. Una prova eccezionale al tiro da 3 punti che a metà gara, sul (72-48), è del 63%. L’uomo partita è Stephen Curry (37 punti, 7 rimbalzi ed 8 assist) a suggello di un incontro dal 63.6% (tiro da 3 punti). Si rivede Kevin Durant che alla fine mette a referto 10 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Da sottolineare i 34 punti di Damian Lillard per Portland inutili però per prolungare l’avventura. Ora gli uomini di Kerr attendono il nome del prossimo avversario dalla vincente della sfida tra i Los Angeles Clippers ed i Utah Jazz (sul 2-2).

All’Air Canada Center i Raptors si impongono 118-93 contro i Bucks portandosi avanti nella serie (3-2). Una prestazione di grande qualità da parte della compagine allenata da Dwane Casey, avanti fin dal primo quarto di 11 punti ed in gestione dell’incontro fino al termine. Da segnalare tra le fila dei canadesi il career-high di Norman Powell (25 punti) tra i protagonisti del confronto oltre ad un apporto di squadra che ha visto ben 6 giocatori andare in doppia cifra tra i quali Serge Ibaka (19 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) e DeMar DeRozan (18 punti, 3 rimbalzi e 6 assist). Non è stata sufficiente la partita eccezionale di Giannis Antetokounmpo (30 punti, 9 rimbalzi e 3 assist) per evitare il ko in casa Milwaukee.

In gara-4, alla Philips Arena, gli Hawks fanno valere il fattore campo vincendo la sfida contro i Wizards 111-101 e pareggiando il conto della serie (2-2). Grande prova collettiva della franchigia della Georgia con Paul Millsap best scorer con 19 punti, 9 rimbalzi e 7 assist ed un Dwight Howard sontuoso al rimbalzo (15) con 16 punti a referto ed una “doppia doppia” tanto per gradire. Un match che si è deciso nell’ultimo quarto, favorevole ad Atlanta (34-24). Degna di lode nel roster di Scott Brooks la partita giocata da Bradley Beal (32 punti, 5 rimbalzi e 2 assist) e da John Wall (22 punti, 5 rimbalzi e 10 assist).

Questo il riepilogo dei risultati

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 93-118 (serie 2-3)

Washington Wizards – Atlanta Hawks 101-111 (serie 2-2)

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 128-103 (serie 4-0, Golden State qualificata alle semifinali di conference)