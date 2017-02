Tegola per Cleveland: Kevin Love si opera al ginocchio, out 6 settimane

Mentre la dirigenza si muove in maniera pressante per sistemare il roster in vista della seconda parte della stagione, i Cleveland Cavaliers dovranno affrontare nuove problematiche sul campo nelle prossime settimane. Kevin Love, infatti, si sottoporrà a un’operazione in artroscopia di pulizia al ginocchio sinistro, intervento che lo terrà ai box per un mese e mezzo.

Love, che sta viaggiando 20.0 punti e 11.1 rimbalzi in quella che, cifre alla mano, risulta essere la sua migliore stagione della carriera in maglia Cavs, ha avvertito i primi sintomi durante la partita di sabato scorso vinta contro i Denver Nuggets: l’ex-ala di Minnesota non potrà partecipare all’All Star Game del prossimo weekend, in quella che sarebbe stata la sua prima apparizione da quando ha lasciato i T-Wolves per unirsi a LeBron James in Ohio.