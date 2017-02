Tripla doppia senza punti: Draymond Green segna un nuovo record

12 rimbalzi, 10 assist e, soprattutto, 10 palle recuperate. E i punti segnati? Solamente 4. Stando alle informazioni fornite dall’archivio statistico della NBA, Elias Sports Bureau, la tripla doppia messa a referto da Draymond Green nella vittoria dei suoi Golden State Warriors per 122-107 sui Memphis Grizzlies è la prima nella storia della Lega ad essere arrivata senza la doppia cifra nei punti realizzati. E se a queste cifre aggiungiamo anche le 5 stoppate (primo giocatore della storia con 10 recuperi e 5 stoppate dal 1973-74, stagione in cui si è cominciato a tenere il conto di queste categorie statistiche), è facile capire la completezza della partita di Green, letteralmente spadroneggiante sul parquet.

“Questi sono numeri che parlano da soli – ha dichiarato coach Steve Kerr al termine della partita -. Draymond ha dominato la partita. È stata la prestazione più dominante che abbia mai visto da parte di un giocatore che ha segnato solamente 4 punti”.

Si tratta della tripla doppia numero 18 della carriera di Green: Golden State non ha mai perso nessuna di queste partite.

Ma ci sono altri dati che certificano la grandezza della sua partita: con lui in campo, il plus/minus è favorevole a Golden State in maniera netta (+26), con lui in panchina, invece, è totalmente di sponda Grizzlies (-11). In particolare, è bene soffermarsi sugli aspetti difensivi: l’efficienza difensiva di Golden State con Green in campo è stata di 95.3 punti subiti per 100 possessi, con Memphis ferma al 35% dal campo e a una palla persa ogni 5 azioni. Senza Green, l’efficienza difensiva è precipitata a 125.0 punti subiti per 100 possessi, con i Grizzlies al 56% al tiro e con una palla persa ogni 8 azioni.