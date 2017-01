VIDEO - La giocata della notte: doppio salvataggio e alley-oop, che show i T'Wolves

Minnesota non è riuscita a spuntarla nella notte, quando è stata costretta a cedere 103-109 contro Indiana. Ma ci ha regalato una giocata semplicemente spettacolare come questa. Doppio salvataggio di Zach LaVine e Nemanja Bjelica, poi assist di Kris Dunn per l’alley-oop di Shabazz Muhammad. Showtime!