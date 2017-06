Westbrook eletto MVP con dedica alla famiglia, D'Antoni miglior coach: "Grazie, Dan Peterson"

Il giorno più atteso è arrivato. Nella notte, Russell Westbrook è stato eletto MVP della stagione di NBA appena conclusa. Merito di un’annata da urlo che lo ha reso il primo giocatore dal 1962 ad aver concluso un campionato con una tripla doppia di media, divenendo anche il primo ad averne messe a segno ben 42. L’anello sembra ancora lontano per la stella di Oklahoma City, ma il re dei Thunder si è di certo preso il palcoscenico.

" Voglio ringraziare la mia famiglia. Senza di voi, non so dove sarei. Non sarei qui adesso senza il vostro sostegno, i vostri sacrifici e tutto quello che avete fatto per me. Partendo dai miei genitori, che hanno fatto tutto quello che era nei loro mezzi perché a me e mio fratello non mancasse nulla. Mi ero ripromesso di non piangere, ma non so se ce la farò. Non potrò mai dirvi grazie abbastanza. Avete sacrificato tutto nella vostra vita. Mio padre, con due lavori e svegliandovi alle quattro ogni mattina ma sempre il tempo per portarmi in palestra e per giocare con me. Mia madre, che ha fatto tutto per tenere assieme la nostra famiglia. È stata una benedizione. Non ce l’avrei mai fatta senza di voi. E mio fratello. Significa tanto per me, è il mio modello. Mi scrive tutte le volte all’intervallo, non è tenuto a farlo ma lo fa sempre. - Il ringraziamento di Russell Westbrook "

Visibilmente commosso, Westbrook ha dedicato il titolo di MVP ricevuto a New York dal commissioner Adam Silver alla propria famiglia. Madre, padre e fratello, definito come un modello di vita.

Come allenatore dell’anno, invece, è stato scelto Mike D’Antoni. L’allenatore di Houston ha condotto i Rockets di James Harden al record di tre punti in una stagione, chiudendo al terzo posto nella Western Conference. Nel suo discorso, non si è affatto dimenticato dell’Italia, con il ringraziamento a coach Dan Peterson.