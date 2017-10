Assist di Harden e Capela lancia i Rockets verso la vittoria

Non poteva che essere una schiacciata la giocata più bella della nottata NBA che apre la stagione 2017-2018. Golden State è avanti e ormai manchano meno di 5 minuti alla fine della partita, ma lentamente Houston sta tentanto la sua difficile rimonta contro Curry, Durant e compagni. E con soli otto uomini a ruotare in campo, i Rockets rosicchiano pian piano punti fino a questa giocata, che fa capire quanto ormai gli ospiti siano carichi: parte l'assist di Harden per Capela, che a grandi balzi arriva fino al canestro e la schiaccia.