Facciamo i conti, NBA senza confini: Curry, LeBron e Westbrook oltre i 30 milioni l'anno d'ingaggio

Tutto è ricominciato nel consueto vortice di emozioni. Dal grave infortunio con lacrime di Gordon Hayward all'abbraccio tra gli ex compagni James e Irving, dalla sconfitta interna e inaspettata dei campioni di Golden State, alla super prestazione di uno dei possibili Mvp della stagione: Giannis Antetokounmpo. È la Lega sportiva più seguita al mondo, quella più globale e globalizzata, che va ben oltre la semplice categorizzazione di "pallacanestro". L'NBA, proprio per questa capacità storica di attrarre appassionati di tutto il mondo e di tutte le età, è anche il campionato dove circola più denaro in assoluto. Cifre mostruose, assegni milionari che si auto-equilibrano e si auto-regolano tra le varie franchigie grazie al famoso "salary cap".

Kyrie Irving (Boston) et LeBron James (Cleveland)Getty Images

Curry il più pagato, ma Westbrook e Harden lo supereranno

Affidandoci a fonti molto affidabili e autorevoli in materia, come Espn, Cbs e Basketball Reference, abbiamo provato a capire chi nella stagione 2017/18 sarà il giocatore più pagato in NBA. La risposta è immediata: Stephen Curry, leader dei pluri-campioni Golden State Warriors, che a luglio ha firmato un rinnovo record da 201 milioni di dollari in cinque anni. Dietro di lui LeBron James e Paul Millsap, stra-pagato da Denver. Dal 2018/19, però, Curry verrà superato sia da Russel Westbrook, che con Oklahoma ha esteso il suo contratto al rialzo sino al 2023 (sfiorerà i 40 milioni a stagione) e da James Harden, che con Houston guadagnerà 37,8 milioni dal 2019/20 e che nell’ultima annata del suo recente maxi rinnovo, il 2022/23, sarà a libro paga di Houston per 46,8 milioni.

I 10 giocatori piú pagati in NBA nel 2017/18

Gocatore Ingaggio in milioni di dollari (2017/18) Stephen Curry 34,6 LeBron James 33,2 Paul Millsap 31,3 Gordon Hayward 29,7 Blake Griffin 29,5 Kyle Lowry 28,7 Russell Westbrook 28,5 Mike Conley 28,5 James Harden 28,3 DeMar DeRozan 27,7

Gallinari e Belinelli: Clippers e Hawks trampolini di lancio

Ingaggi altissimi e non paragonabili a nessun altro sport. Anche perché ogni top giocatore NBA è poi sommerso da contratti pubblicitari impressionanti, che gli garantiscono altre milionarie entrate. Tanto che Danilo Gallinari, che ha siglato un accordo da 65 milioni di dollari in tre anni con i Los Angeles Clippers, è lo sportivo italiano più pagato al mondo. E anche Marco Belinelli, 20 punti all'esordio con i suoi Atlanta Hawks, non si può certo lamentare: oltre 6 milioni di dollari a stagione in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno in NBA. Se con Atlanta riuscisse a mettersi in mostra, potrebbe strappare la prossima estate da free agent un nuovo ingaggio importante (forse il più remunerativo della carriera).

Salary Cap leggermente aggirabile, Cleveland la più "spendacciona"

E invece quanto spendono in stipendi le singole franchigie? Intanto va subito detto che il salary cap per la stagione NBA appena iniziata non supererà la quota dei cento milioni di dollari, ma ci si avvicinerà di molto. 99 milioni (pari a 88,6 milioni di euro) a franchigia come tetto salariale massimo. E nonostante l'aumento di circa cinque milioni di dollari rispetto al limite di spesa imposto nella stagione 2016/17, la lega ha deciso di ridurre la soglia per la luxury tax, che passa da 121 a 119 milioni di dollari. Superata questa cifra, infatti, la franchigia con un surplus sulla spesa salariale dovrà versare 1,5 dollari di tassa (2,5 se recidiva) per ogni dollaro in eccesso, qualora lo “sforamento” complessivo non raggiunga i cinque milioni di dollari. In quel caso si aumenterebbe ancora la cifra a dollaro in eccesso. Gli stipendi complessivi, dunque, superano quota 3 miliardi di dollari. La squadra che spende di più sono i Cleveland Cavaliers, vice-campioni nel 2016/17, seguiti dai Golden State Warriors e dagli Oklahoma City Thunder. Si va così dai 144 milioni di dollari complessivi dei Cavaliers fino agli 87 milioni dei Chicago Bulls, che chiudono questa graduatoria. In media, quindi, ciascuna squadra spende circa 113 milioni di dollari. Ben 10 franchigie, in totale, devono pagare la luxury tax per aver sforato il muro dei 119 milioni precedentemente spiegato.

Le 10 franchigie con il salary cap piú alto nel 2017/18

Squadra Salari totali 2017/18 (milioni di dollari) Cleveland Cavaliers 144 Golden State Warriors 141 Oklahoma City Thunder 136 Miami Heat 131 Washington Wizards 129 Milwaukee Bucks 128 Portland Trail Blazers 125 Los Angeles Clippers 122 Houston Rockets 121 Charlotte Hornets 121

Crescita costante, una Lega che funziona sempre

L'aumento del salary cap risulta ben esplicativo della crescita esponenziale dei ricavi di questa popolarissima lega professionistica americana: tra il 2010 e il 2015, il tetto ha subito una variazione di soli cinque milioni di dollari, passando da 58 a 63 milioni di dollari. Nei restanti tre anni, invece, l'aumento è stato di circa 36 milioni. Una capacità di spesa aumentata grazie all'ultimo contratto televisivo, che garantirà alla NBA 24 miliardi di dollari in nove anni. Denaro, denaro, denaro, che porta denaro, denaro, denaro.