I risultati della notte: Cleveland e Golden State al tappeto, i Clippers ne scrivono 130!

Prende ritmo la stagione regolare Nba 2017-2018: nella nottata odierna si sono disputate ben 11 partite, in cui come di consueto non sono mancate le sorprese, con tante big sconfitte in una prima parte di stagione difficile per le squadre più attese alla vigilia.

Seconda battuta d’arresto in sole tre partite per i campioni in carica dei Golden State Warriors: Curry e compagni sono stati sconfitti in casa dei Memphis Grizzlies, trascinati da un Marc Gasol capace di mettere a referto 34 punti e 14 rimbalzi. I Warriors hanno pagato un terzo quarto poco produttivo e si sono dovuti accontentare del punteggio di 111-101 nonostante i 37 di Curry e i 29 di Durant, mentre gli altri hanno fatto più fatica. Prima sconfitta stagionale per i Cleveland Cavaliers, che davanti al pubblico di casa hanno subito un netto 114-93 dagli Orlando Magic, che hanno fatto leva sulle prestazioni di Vucevic (23) e Simmons (19), prendendo 20 punti di margine già nel primo quarto per poi tenerli fino alla conclusione.

Sorridono, invece, Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs. La squadra di Danilo Gallinari ha messo in scena un vero e proprio spettacolo nella vittoria per 130-88 sui Phoenix Suns, il cui unico neo è rappresentato dal possibile infortunio di Milos Teodosic. Con oltre 30 punti nel secondo, terzo e quarto periodo, una partita che esalta Griffin (29 punti) e tutta la squadra, con il Gallo che ha messo 12 punti in 29 minuti. Punteggi più bassi per gli Spurs, che però hanno superato 87-77 i Chicago Bulls, con un LaMarcus Aldirdge che ha sfiorato il trentello. Tra le squadre potenzialmente di vertice, gli Houston Rockets di James Harden (29 punti) hanno superato i Dallas Mavericks 107-91, firmando il terzo risultato positivo sui tre match disputati.

Vittoria larga per i Toronto Raptors, che hanno chiuso 128-94 sui Philadelphia 76ers, cui non è bastato un Simmons vicinissimo alla tripla doppia (18-10-8) per arrivare al primo successo della stagione. Partita tirata da tra Miami Heat e Indiana Pacers, con la formazione della Florida che si è imposta 112-108. Da segnalare anche i 31 punti di Harris nella vittoria dei Detroit Pistons sui New York Knicks, 111-107. I Denver Nuggets, invece, si sono imposti sui Sacramento Kings con una prova solida nei due quarti centrali che ha favorito il 96-79 conclusivo. Niente da fare per gli Oklahoma City Thunder, ancora da sistemare: gli Utah Jazz hanno ottenuto il successo per 96-87.

Prestazione della notte per Giannis Antetokounmpo: 44 punti del greco nella vittoria dei Milwaukee Bucks 113-110 sui Porland Trail Blazers, a sottolineare un inizio di stagione forte, che sembra voler aggredire nel migliore dei modi sin da queste prime partite.

Tutti i risultati di oggi

Golden State Warriors 101-111 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 94-128 Toronto Raptors

Orlando Magic 114-93 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 108-112 Miami Heat

Detroit Pistons 111-107 New York Knicks

San Antonio Spurs 87-77 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 91-107 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 110-113 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 79-96 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 87-96 Utah Jazz

Phoenix Suns 88-130 Los Angeles Clippers