I risultati della notte, Gallinari buona la prima: ai Clippers il derby di LA, Thunder travolgenti

Soltanto tre partite ma una miriade di spunti nella notte NBA. I Los Angeles Clippers inaugurano la loro stagione nel migliore dei modi, lasciando di stucco lo Staples Center con un derby senza storia contro i Los Angeles Lakers, sconfitti 92-108 grazie al dominio sotto canestro dei due centri Blake Griffin, autore di 29 punti e 12 rimbalzi, e DeAndre Jordan, capace di mettere a referto 14 punti e soprattutto 24 rimbalzi, di cui 9 in attacco. Una strepitosa prova di forza, dunque, da parte dei Clippers, tra le cui fila inizia a mettersi in mostra anche Danilo Gallinari, che realizza 11 punti, 5 rimbalzi e 3 assist nei 33 minuti in cui viene schierato da coach Doc Rivers. Sul fronte opposto non bastano la doppia doppia di Larry Nance Jr. (14 punti e 12 rimbalzi), i 20 punti di Brook Lopez e i 18 punti di Jordan Clarkson per ribaltare le sorti di una partita già segnata al termine del terzo quarto. Delude, invece, il baby fenomeno Lonzo Ball, autore di 3 punti e 9 rimbalzi col 16,7% dal campo in 29′ di gioco.

Esordio col botto anche per gli Oklahoma City Thunder, che alla Chesapeake Energy Arena schiantano i New York Knicks con un perentorio 105-84 grazie alla prima tripla doppia stagionale del solito strepitoso Russell Westbrook, autore di 21 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, il modo migliore per ripartire dopo la conquista del titolo di MVP della scorsa regular season. Ma la sfida è caratterizzata anche dal primo incrocio con la sua ex squadra per Carmelo Anthony, che piazza subito 22 punti con 3/10 da tre e il 40% dal campo, e dalla prima uscita con i Thunder per Paul George, subito in grande spolvero con 28 punti e ben 6 triple. Tra le fila dei Knicks, invece, si salva soltanto Kristaps Porzingis, autore di 31 punti e 12 rimbalzi.

Non c’è storia neanche a Toronto, dove i Raptors prevalgono 117-100 contro i Chicago Bulls, mandando sei giocatori in doppia cifra e chiudendo la pratica già all’intervallo lungo. Il mattatore è Jonas Valanciunas con 23 punti e 15 rimbalzi, ma ad eccellere è anche CJ Miles con 22 punti e 6/9 dall’arco dei tre punti. Vano, infine, lo sforzo di Lauri Markkanen (17 punti e 8 ribalzi) e Robin Lopez (18 punti e 8 rimbalzi), mentre l’italo-americano Ryan Arcidiacono scende in campo pr soli 5 minuti senza riuscire a lasciare il segno.

Ecco il riepilogo dei risultati della notte NBA

