I risultati della notte: Golden State ritrova la vittoria, prima sconfitta per Houston

Tornano alla vittoria i Golden State Warriors, che schiantano 133-108 i Dallas Mavericks. I Mavericks riescono a fare partita pari nel primo tempo, portando ben sette uomini in doppia cifra (Wesley Matthews 19), ma nel secondo tempo devono arrendersi allo strapotere dei campioni in carica. Dopo l’espulsione contro Memphis, Stephen Curry gioca (nessuna sospensione, “solo” una multa da 50.000$) realizzando 29 punti con 8 assist; Kevin Durant chiude con 25 punti, Klay Thompson con 21. A proposito di Memphis, i Grizzlies si ripetono, battendo anche Houston a domicilio. Una vittoria arrivata grazie ad un parziale di 20-2 negli ultimi sei minuti, che porta la squadra di Marc Gasol (assoluto mattatore con 26 punti) avanti fino al 98-90. I Grizzlies rimangono pertanto imbattuti (3-0), mentre per i Rockets, privi di Chris Paul, arriva la prima sconfitta: non bastano i 27 di Eric Gordon e i 22 di James Harden.

Bilancio di 3 vittorie e 0 sconfitte anche per San Antonio e Washington. Gli Spurs, nonostante la prolungata assenza di Tony Parker e Kawhi Leonard, battono 101-97 i Toronto Raptors al termine di una partita molto fisica (22-30 i falli per squadra e uno scontro “acceso” tra LaMarcus Aldridge e Serge Ibaka nel finale). La squadra di Gregg Popovich riesce comunque a uscire vincitrice nonostante le 20 palle perse grazie ai 20 punti di Aldridge e alla doppia doppia di Dejounte Murray, con 16 punti e 14 rimbalzi. Washington, invece, manda tutto il quintetto base in doppia cifra nella vittoria per 109-104 sui Denver Nuggets. Decisivo nel finale Bradley Beal (20 punti), così come John Wall (19 e 12 assist). Per Denver 29 punti del serbo Nikola Jokic ma soprattutto un fallo tecnico a 32″ dalla fine costato carissimo.

Altra grande prova di Giannis Antetokounmpo e altra vittoria per i Milwaukee Bucks. Il greco realizza 32 punti con 14 rimbalzi nel trionfo per 103-94 sugli Charlotte Hornets (nonostante ben 22 rimbalzi di Dwight Howard). Prima vittoria per i Philadelphia 76ers, che battono 97-86 i Detroit Pistons, grazie a 30 punti di Joel Embiid e alla tripla doppia di Ben Simmons, con 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Finale in volata tra Phoenix Suns e Sacramento Kings e prima vittoria per la squadra dell’Arizona. Il finale è 117-115 grazie a due tiri liberi a 9.8″ dalla fine di Devin Booker, miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti.

Terza sconfitta di fila per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, battuti per 104-93 sul campo dei Miami Heat. Una partita che la squadra dell’azzurro, priva di Dennis Schroder per un problema alla caviglia, è riuscita a riprendere nella seconda parte, rimontando uno scarto di 21 punti, ma senza mai riuscire a concretizzare il sorpasso. Per Belinelli 11 punti realizzati con 5/9 dal campo, sempre uscendo dalla panchina. In casa Heat, invece, 21 di Jason Richardson ma soprattutto 20 di Wayne Ellington, devastante con 6/8 nel tiro da tre.

I risultati di lunedì 23 ottobre

Alessandro Tarallo