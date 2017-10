I risultati della notte: LeBron trascina Cleveland, Gallinari e i Clippers vincono ancora

I Cleveland Cavaliers hanno agguantato il terzo successo stagionale, rimontando i Chicago Bulls nell’ultimo parziale per prendere il vantaggio decisivo ed ottenere la vittoria. LeBron James ha inserito le marce alte, chiudendo la partita con 34 punti in 37 minuti e 4/6 da tre punti per aiutare i Cavs a vincere con il punteggio di 119-112. Per Chicago si tratta della terza sconfitta in altrettante partite giocate. Vittoria convincente, tra le big, per i Los Angeles Clippers, che nel 102-84 sugli Utah Jazz hanno portato 5 giocatori in doppia cifra, guidati dai 22 punti di Blake Griffin. Buona prova di Danilo Gallinari, con 14 punti, 6 rimbalzi e 3 assist all’attivo. I Clippers, con questa vittoria, sono ancora imbattuti dopo 3 partite, mentre il record di Utah recita 2-2.

I Boston Celtics hanno dominato la partita del TD Garden contro i New York Knicks, affossata dai suoi stessi giocatori con un Porzingis da 3/14 al tiro. Per la squadra di casa, alla seconda vittoria consecutiva dopo 2 sconfitte iniziali, ottima prestazione di Brown (23), Tatum (22) e Irving (20), i cui punti realizzati hanno pesato sul risultato finale di 110-89. Nonostante una prestazione da 39 punti e 13 rimbalzi di DeMarcus Cousin (complice anche l’infortunio al ginocchio che ha fermato Anthony Davis dopo pochi minuti e che verrà valutato in maniera definitiva nelle prossime ore), i New Orleans Pelicans non sono riusciti ad interrompere la striscia di imbattibilità dei Portland Trail Blazers, che vincono la prima partita in casa della stagione da 17 anni consecutivi. Il successo di Portland è maturato nell’ultimo parziale, soprattutto grazie ai 16 punti di C.J. McCollum nei 12 minuti conclusivi che hanno condotto al 103-93 finale.

Punteggio altissimo per gli Indiana Pacers, che hanno sconfitto i Minnesota Timberwolves 130-107, con una prestazione offensiva di altissimo livello, specialmente nel secondo tempo in cui ha messo a referto 69 punti, con due quarti rispettivamente da 37 e 32. Oladipo e Towns, con 28 punti a testa per la propria squadra, sono stati i migliori realizzatori del match. Chiudiamo con il successo in rimonta degli Orlando Magic contro i Brooklyn Nets: sotto di 9 all’ultimo intervallo, la squadra di casa ha rimontato fino a passare al comando per vincere 125-121. 41 punti e 14 rimbalzi per Aaron Gordon, in stato di grazia con una serata da 5/5 al tiro da tre punti.

Tutti i risultati di martedì 24 ottobre

Chicago Bulls 112 – 119 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 121 – 125 Orlando Magic

New York Knicks 89 – 110 Boston Celtics

Indiana Pacers 130 – 107 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 93 – 103 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 84 – 102 Los Angeles Clippers