I risultati della notte: Minnesota vince a OKC sulla sirena, New Orleans batte i Lakers

Soltanto tre le partite in programma nella nottata NBA, dove spicca il successo esterno dei Minnesota Timberwolves alla Chesapeake Arena di Oklahoma City per 115-113 con un finale da urlo. Dopo aver chiuso in svantaggio di 13 punti all’ultimo intervallo, i Thunder rimontano e mettono la freccia con una tripla di Carmelo Anthony a meno di 5 secondi dalla sirena, ma i T-Wolves rispondono con una giocata pazzesca di Andrew Wiggins, che realizza il canestro della vittoria con una tabellata da 10 metri allo scadere. L’ex-prima scelta chiude con 27 punti (10/20 dal campo), 7 rimbalzi e 4 assist, mentre Karl-Anthony Towns ne aggiunge 27 con 12 rimbalzi. Per OKC, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella sofferta nella trasferta di Salt Lake City, non bastano i 31 punti con 10 assist di Russell Westbrook, i 23 di Carmelo Anthony e i 14 di un Paul George molto impreciso da 6/20 al tiro.

I New Orleans Pelicans centrano il primo successo stagionale regolando i Los Angeles Lakers 119-112 in trasferta, e rispondendo con un 11-0 a un parzialone di 27-4 che aveva portato i gialloviola a sognare il colpaccio dopo una partita giocata in rincorsa. Anthony Davis guida il gruppo con 27 punti e 17 rimbalzi, mentre DeMarcus Cousins flirta con la tripla doppia mettendo a referto 22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist (ma anche 6 palle perse). Per i Lakers, 24 punti di Jordan Clarkson in uscita dalla panchina, e 20 a testa per Kentavious Caldwell-Pope e Kyle Kuzma. Lonzo Ball scrive 8 punti con 8 rimbalzi e 13 assist, vivendo però un’altra brutta giornata al tiro (3/13 dal campo e 0/5 dalla grande distanza).

Chiude il quadro della nottata la vittoria dei Brooklyn Nets per 116-104 sugli Atlanta Hawks, risultato che porta la squadra di NY a un record positivo in classifica (2-1) dopo la terribile scorsa stagione. Allen Crabbe segna 20 punti in uscita dalla panchina, DeMarre Carroll ne mette 17, mentre D’Angelo Russell realizza una doppia-doppia da 16 punti e 10 assist (con anche 7 rimbalzi). Occhio a Caris LeVert (16 punti e 6 rimbalzi), promosso in quintetto dopo l’infortunio di Jeremy Lin. Per gli Hawks, 17 punti di un Denis Schroeder molto impreciso (5/22) e 19 per il nostro Marco Belinelli dalla panchina.