I risultati della notte: vincono Cavaliers e Warriors, Lonzo Ball trascina i Lakers

Subito cancellata, per i Los Angeles Lakers, la netta sconfitta nella stracittadina con i Clippers: i gialloviola espugnano Phoenix (130-132) passando alla Talking Stick Resort Arena, trascinati da un grande Lonzo Ball. Il rookie, che aveva faticato nel primo match, marcato e a tratti bullizzato da Patrick Beverley, reagisce alla grande sfiorando la tripla doppia (29 punti, 14 rimbalzi, 6 assist). Fra i Lakers, da segnalare anche i 25 punti di Brandon Ingram; ai Suns non sono bastati ben sei uomini in doppia cifra, con un Eric Bledsoe da 28 punti.

Secondo successo per i Cleveland Cavaliers. LeBron James e compagni espugnano il BMO Harris Bradley Center dei Milwaukee Bucks (sconfitti 116-97) trascinati dal loro leader. The chosen one mette a referto una prestazione da 24 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, ma da segnalare sono anche le ottime prove di Kevin Love (17 punti, 12 rimbalzi) e soprattutto di Kyle Korver in uscita dalla panchina: l’ex Atlanta Hawks realizza 17 punti, con 5/6 dall'arco. Giannis Antetokoumpo, per i Bucks, dimostra di essere sempre più uno dei talenti più puri della lega: il greco chiude la partita con una 34 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 3 palle recuperate.

Prima vittoria stagionale, dopo due sconfitte, per i Boston Celtics. Kyrie Irving e compagni vincono per 102-92 in casa dei Philadelphia 76ers, grazie a una grande prestazione corale. Oltre a un Irving top scorer con 21 punti, i biancoverdi riescono a portare in doppia cifra ben altri cinque giocatori, riuscendo a rimontare una partita in cui i padroni di casa, nel terzo quarto, erano stati in vantaggio anche di 10 punti. Dopo la sconfitta contro i Rockets, in casa, maturata nel primo turno, arriva il primo successo stagionale anche per i Golden State Warriors. In casa dei New Orleans Pelicans, Steph Curry e compagni si impongono per 109-98, in una partita molto complicata per i detentori dell’anello. Sotto per due quarti abbondanti, con scarti anche di quindici punti, gli Warriors rimontano negli ultimi due periodi, letteralmente presi per mano dal trio Durant-Curry-Thompson, autori rispettivamente di 22-23-23 punti. Non bastano ai Pelicans i 32 punti in 32 minuti di Anthony Davis, ben supportato da un DeMarcus Cousins da 23 punti.

Negli altri incontri, vittoria in rimonta per 109-91 dei Charlotte Hornets sugli Atlanta Hawks (5 punti di Marco Belinelli) e dei Portland Trail Blazers in casa degli Indiana Pacers (114-96, con un CJ McCollum da 28 punti e un Damian Lillard da 17 e 7 assist). Il trio composto da John Wall, Bradley Beal e Otto Porter Jr, tutti ampiamente oltre i venti punti a testa, guida gli Washington Wizards alla vittoria sui Detroit Pistons (115-111), mentre i Brooklyn Nets battono 126-121 gli Orlando Magic principalmente grazie alla loro panchina, con tre giocatori non partiti in quintetto in doppia cifra. Prima vittoria per i Minnesota Timberwolves, 100-97 contro gli Utah Jazz, nonostante la doppia doppia di Ricky Rubio con 19 punti e 10 assist. Infine, seconda sconfitta stagionale in due partite per i Dallas Mavericks, a cui non basta un Harrison Barnes da 24 punti per battere i Sacramento Kings, vincenti 93-88.

