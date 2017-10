Il ritorno di Irving a Cleveland da avversario: saluti e abbracci per tutti

Kyrie Irving, dopo sei stagioni da Cavalier, torna a Cleveland da avversario: l'apertura della NBa è proprio tra i Boston Celtics, sua nuova squadra, e gli ex compagni. Si aspettava molto questo momento per vedere quali sarebbero stati reazioni e atteggiamenti di tutti i giocatori couinvolti in campo. In realtà c'è stato solo un grande senso di fratellanza e di rispetto: al termine della partita Irving ha abbracciato tutti, segno che la rivalità sul campo non può cancellare con un colpo di spugna i rapporti umani che sono alle spalle di una convivenza di squadra costruita in anni insieme. Quindi, solo tanto "respect".

In realtà, però, bisogna dire che gli animi si sono calmati a pochi minuti dall'inizio della partita per un episodio raggelante: l'infortunio orriibile (di cui esistono le immagini ufficiali, ma che preferiamo non riportare perché veramente molto crude e impressionanti) di Gordon Hayward: il giocatore di Boston si è fratturato brutalmente una gamba all'altezza della caviglia, lasciando - com'è normale che sia - giocatori e spettatori piuttosto turbati.