Irving cuore d'oro: regala scarpe firmate a piccolo tifoso in maglia Cavs

Ragazzino fortunato quello che a fine partita viene avvicinato da nientemeno che Kyrie Irving e si vede recapitare in mano un paio di scarpe, con tanto di autografo. Eh sì che il ragazzino in questione non indossa la maglia bianco-verde dell'attuale squadra di Kyrie, ma quella dei Cleveland Cavaliers, ormai l'ex squadra di Irving lasciata appunto dopo tre stagioni intense vissute al fianco di LeBron James. Il ragazzino deve aver fatto tanta strada per arrivare in quel di Philadelphia per vedere all'opera il suo idolo, ed ecco la giusta ricompensa.