La giocata della notte: Antetokounmpo è spaventoso, career-high contro Portland

Benevuti nel pianeta di The Greek Freak: abitanti uno....Lui! Avrebbe detto Federico Buffa commentando le gesta di uno dei giocatori più forti e spettacolari della National Basket Association. A tratti irreali la performance del #34 dei Milwaukee Bucks contro i Portland Trail Blazers della premiata ditta Lillard-McCollum (ne metteranno a referto 26 a testa a fine gara), che con 44 punti scrive il suo nuovo career high e ci addiziona 8 rimbalzi e 4 assist trascinando la franchigia del Wisconsin alla vittoria di prestigio contro i quotati avversari.

Ma nella partita di Giannis (17/23 dal campo con 9/13 dalla lunetta) c'è molto di più: figurano anche una rubata e una micidiala stoppata nel momento più incandescente della sfida del Bradley Center, oltre a consueto campionario di schiacciate, appoggi sotto canestro e coast to coast devastanti in contropiede. Vedi alla voce "uomo franchigia". Nella storia dei Bucks solo il leggendario Kareem Abdul-Jabbar aveva segnato più punti del greco nelle prime tre partite: 117 contro 115. This is history, folks!

Al cospetto di una tale, disarmante, dimostrazione di forza l'espressione non può che essere questa...

Antetokounmpo Reaction Fan (NBA.Com)From Official Website