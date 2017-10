La giocata della notte: virata e canestro in reverse, Manu Ginobili torna indietro di 15 anni...

A 40 anni suonati, Manu Ginobili porta ancora a scuola tanti giocatori più giovani e atletici di lui. La giocata più bella della nottata NBA è la sua, vista nella partita vinta dai San Antonio Spurs sui Toronto Raptors: virata che manda al bar Delon Wright (classe 1992), e canestro in penetrazione in reverse per evitare gli aiuti difensivi di Jakob Poetl (classe 1995) e OG Anunoby (classe 1997). Manu Ginobili, immortale!